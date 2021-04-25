За минувшие сутки в Москве госпитализированы 978 человек с коронавирусом

Почти 980 человек были доставлены в столичные больницы с COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

«В Москве выявлено 2526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек», — уточнили в городском штабе.

По информации ведомства, в Москве выздоровели еще 1 339 человек после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 983 221, уточнили в Оперштабе.

Москвичам также напомнили, что в случае обнаружения любых симптомов ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача. Это не поставит под угрозу окружающих, предупредили в штабе.

За последние сутки в России выявили еще 8 780 случаев коронавируса. За весь период пандемии в России подтвердились 4 762 569 случаев заражения.

Кроме того, сообщалось, что в Москве от коронавируса привились около 400 тысяч пенсионеров.