Легенда «Барселоны» поиздевался над «Реалом» после вылета команды из Кубка Испании

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике с издевкой отреагировал на поражение мадридского «Реала» в Кубке Испании от «Альбасете», передает The Touchline в соцсетях.

«Хороший дебют для нового мадридского «Реала». 3:2», — сказал Пике.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Ранее в «Реале» заявили, что клуб достиг дна.