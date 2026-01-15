Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1

Евросоюз решил внести изменения в регламент об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине, понизив потолок цен на российскую нефть. Решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

С 1 февраля потолок цен на российскую нефть, который действует с 3 сентября 2025 года и составляет $47,6, будет понижен до $44,1 за баррель, следует из решения.

С 2025 года в ЕС действует динамический механизм, согласно которому лимит устанавливается на уровне на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть (Urals) за предыдущие шесть месяцев. Пересмотр параметров происходит каждые полгода; следующий отчет Еврокомиссии ожидается к апрелю 2026 года.

Для нефтепродуктов по-прежнему действуют два уровня ограничений: $100 за баррель для продуктов, торгуемых с премией (дизель, бензин), и $45 за баррель для продукции со скидкой (мазут).

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, предусматривающим использование механизма потолка цен. В декабре президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года соответствующее ограничение.

Ранее цена нефти Brent достигла $66 за баррель.