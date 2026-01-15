Политик Мема: Валтонен не понимает, что Финляндия страдает от санкций против РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не осознает, что именно республика страдает от антироссийских санкций. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. <...> Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне», — отметил он.

По мнению политика, Хельсинки выиграли бы больше, если бы вступили на путь деэскалации и попытались восстановить диалог с Москвой. Однако нынешнее руководство страны продолжает работать против финского народа, подчеркнул Мема.

12 января портал Yle со ссылкой на Валтонен сообщил, что Финляндия и Швеция предлагают Европейскому союзу (ЕС) ввести новые санкции против России. Министр выразила уверенность, что «угроза со стороны Москвы продлится долго». В связи с этим ЕС должен продолжать оказывать давление на РФ вне зависимости от возможного введения на Украине режима прекращения огня или подписания мирного соглашения.

Ранее журналисты оценили потери Евросоюза от санкций против России.