Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Главу МИД Финляндии раскритиковали за слова о новых санкциях против РФ

Политик Мема: Валтонен не понимает, что Финляндия страдает от санкций против РФ
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не осознает, что именно республика страдает от антироссийских санкций. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. <...> Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне», — отметил он.

По мнению политика, Хельсинки выиграли бы больше, если бы вступили на путь деэскалации и попытались восстановить диалог с Москвой. Однако нынешнее руководство страны продолжает работать против финского народа, подчеркнул Мема.

12 января портал Yle со ссылкой на Валтонен сообщил, что Финляндия и Швеция предлагают Европейскому союзу (ЕС) ввести новые санкции против России. Министр выразила уверенность, что «угроза со стороны Москвы продлится долго». В связи с этим ЕС должен продолжать оказывать давление на РФ вне зависимости от возможного введения на Украине режима прекращения огня или подписания мирного соглашения.

Ранее журналисты оценили потери Евросоюза от санкций против России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625855_rnd_2",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+