Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подробностей визита Георгиевой, которая в последний раз была в Киеве в 2023 году, пока нет. Известно лишь, что помимо Зеленского она планирует встретиться с премьер-министром страны Юлией Свириденко и председателем Нацбанка Украины Андреем Пышным.

12 января МВФ потребовал от Украины вернуть $179,6 млн в счет погашения кредита. Однако Украина просрочила этот платеж.

По расчетам фонда, всего в 2026 году Украина должна вернуть 2 000 980 442 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) или $2,8 млрд с учетом процентов с кредита. В 2027-м году — $1,9 млрд, в 2028 — $1,4 млрд, в 2029 — $2,3 млрд, в 2030 — $2,28 млрд.

К настоящему времени Украина получила от МВФ в рамках одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF) $11,45 млрд. Действующая программа кредитования Украины в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако власти страны уже обратились к МВФ с предложением разработать новую.

