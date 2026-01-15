Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским

Reuters: директор МВФ Георгиева прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Sergei Karpukhin/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Подробностей визита Георгиевой, которая в последний раз была в Киеве в 2023 году, пока нет. Известно лишь, что помимо Зеленского она планирует встретиться с премьер-министром страны Юлией Свириденко и председателем Нацбанка Украины Андреем Пышным.

12 января МВФ потребовал от Украины вернуть $179,6 млн в счет погашения кредита. Однако Украина просрочила этот платеж.

По расчетам фонда, всего в 2026 году Украина должна вернуть 2 000 980 442 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) или $2,8 млрд с учетом процентов с кредита. В 2027-м году — $1,9 млрд, в 2028 — $1,4 млрд, в 2029 — $2,3 млрд, в 2030 — $2,28 млрд.

К настоящему времени Украина получила от МВФ в рамках одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF) $11,45 млрд. Действующая программа кредитования Украины в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако власти страны уже обратились к МВФ с предложением разработать новую.

Ранее Нацбанк Украины раскрыл размер госдолга на каждого жителя страны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626023_rnd_2",
    "video_id": "record::93108f0e-2db8-49d5-a05c-d77db0c35437"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+