Общество

В четырех российских регионах отменили крещенские купания

Mash: крещенские купания отменили в четырех регионах РФ из-за БПЛА
Александр Гальперин/РИА Новости

В четырех российских регионах отменили крещенские купания из-за угроз атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации-канала, купаний не будет в приграничных районах Белгородской и Брянской областей, в самом Брянске, а также в Курской области и в Лискинском районе Воронежской области.

«В Калужской и Тверской областях еще размышляют над целесообразностью проведения крещенских купаний. <...> Думают над тем, как лучше все организовать — чтобы было четко и безопасно», — говорится в сообщении.

Также в Тульской области, несмотря на отсутствие общего запрета, купания разрешены только в официальных местах,.

Накануне терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что крещенские купания в проруби — серьезное испытание для организма, особенно для неподготовленного человека.

По словам врача, купание в холодной воде способствует выбросу адреналина и перегружает сердечно-сосудистую систему. Специалист отметил, что люди теплокровные, поэтому холод нетипичен для их организма. В зимний период человек особенно быстро теряет собственное тепло.

Ранее врач предупредила об опасности обморожения во время купания в проруби.

