Авто с нижегородцем опрокинулось в ДТП с сугробом, и это попало на видео

Mash: момент эпичного переворота машины на крышу в Серове попал на видео

В городе Серове Нижегородской области автомобиль с человеком перевернулся в ДТП с сугробом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Момент эпичного переворота на крышу в Сарове. Водитель наехал на сугроб и не справился с управлением», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в сугроб и переворачивается на заснеженной дороге, после чего приземляется на крышу. О состоянии водителя не сообщается.

До этого на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Кроме того, в Петрозаводске микроавтобус на скорости снес женщину. ДТП попало на уличную камеру. На кадрах видно, как в момент столкновения женщина отлетает в сторону на несколько метров, при этом автомобиль тормозит не сразу.

Ранее в Раменском вспыхнул автосервис.