Беспорядки прошли на Западном берегу Иордана
Беспорядки начались на Западном берегу реки Иордан, на контрольно-пропускном пункте «Каландия», а также у гробницы Рахели в районе Вифлеема и в ряде районов Восточного Иерусалима, заявили в пограничной полиции Израиля МАГАВ. Об этом сообщает израильская газета «Едиот ахронот».
В ходе беспорядков произошли столкновения палестинцев с бойцами израильского ведомства, указано в сообщении.
По данным МАГАВ, в протестах у гробницы Рахели участвовали десятки демонстрантов, они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников израильского ведомства. Для стабилизации ситуации были применены средства для разгона демонстраций.
Кроме того, пограничная полиция Израиля отмечает, что в митингах у КПП «Каландия» приняли участие сотни палестинцев.
В ночь на пятницу, 23 февраля, израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами в Иерусалиме .