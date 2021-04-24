Беспорядки прошли на Западном берегу Иордана

Беспорядки начались на Западном берегу реки Иордан, на контрольно-пропускном пункте «Каландия», а также у гробницы Рахели в районе Вифлеема и в ряде районов Восточного Иерусалима, заявили в пограничной полиции Израиля МАГАВ. Об этом сообщает израильская газета «Едиот ахронот».

В ходе беспорядков произошли столкновения палестинцев с бойцами израильского ведомства, указано в сообщении.

По данным МАГАВ, в протестах у гробницы Рахели участвовали десятки демонстрантов, они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников израильского ведомства. Для стабилизации ситуации были применены средства для разгона демонстраций.

Кроме того, пограничная полиция Израиля отмечает, что в митингах у КПП «Каландия» приняли участие сотни палестинцев.

В ночь на пятницу, 23 февраля, израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами в Иерусалиме .