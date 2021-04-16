База электронных адресов сторонников Навального попала в сеть

Адреса электронной почты людей, которые планировали участвовать в акции в поддержку Алексея Навального, попали в сеть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ивана Жданова.

Выяснилось, что в открытом доступе оказалась информация людей, оставивших ее на портале «Свободу Навальному». На сайте отмечались сторонники Навального, готовые выйти на митинг.

«Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — уточнил Жданов.

В настоящий момент сторонники Навального выясняют, каким образом произошла утечка данных. По словам Жданова, кроме адресов электронной почты больше ничего не попало в интернет.

Ранее Навальный подал в суд на ИК-2 из-за Корана. Сейчас он находится в исправительной колонии №2 в Покрове.