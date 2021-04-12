Попова призвала не торопиться со снятием ограничений по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться со снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в ходе брифинга по ситуации с COVID-19.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным, и торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует», – подчеркнула Попова.

Она также отметила, что в регионах, ослабляющих ограничения, отмечается ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

По ее словами, 27 регионов страны отменили ограничение на работу заведений общепита с 23.00 до 6.00, 20 регионов – ограничения для лиц старше 65 лет. При этом в таких регионах вновь отмечен рост заболеваемости среди населения старшего возраста и среди молодежи.

«В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется, оно неизбежно», – рассказала глава Роспотребнадзора.

В ходе брифинга Попова также заявила, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, однако темпы снижения заболеваемости замедлились.