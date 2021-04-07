Глава Росгвардии пообещал не позволить раскачать ситуацию на незаконных акциях

Росгвардия приложит все усилия, чтобы не позволить экстремистам раскачать ситуацию на несанкционированных акциях, заявил директор ведомства, генерал армии Виктор Золотов в интервью ТАСС.

Золотов подчеркнул, что в России как в правовом государстве четко регламентированы организация и проведение массовых мероприятий. Он добавил, что организаторы и участники несогласованных акций должны осознавать, что они нарушают закон и, следовательно, к ним могут быть применены «соответствующие меры».

«[Мне] уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — «несогласованные», то есть незаконные. И наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию!» – отметил директор Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к МВД России с поручением оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные протестные акции. По данным Следственного комитета России в несанкционированных мероприятиях, прошедших в российских городах в январе текущего года, участвовали 1,4 тысячи подростков.