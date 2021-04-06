Киев пожаловался в ОБСЕ на утверждение ДНР о том, что из-за украинских ВС погиб ребенок

Киев направил ноту СММ ОБСЕ из-за заявления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о том, что из-за брошенного с беспилотника снаряда украинских силовиков погиб ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинская сторона назвала сообщение о произошедшем в населенном пункте Александровское Донецкой области фейком.

В пресс-службе обратили внимание на то, что ополченцы не представили доказательств, в том числе видео или фото материалы, о причастности к событию Киева. Также в ноте говорится о том, что н.п. Александровское находится достаточно далеко от линии соприкосновения (15 километров), что якобы делает сомнительным использование беспилотника на таком расстоянии.

«Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся», — заявили в Киеве.

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Позднее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.