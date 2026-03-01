Иран сделал предупреждение странам Персидского залива по поводу баз США

Иран попросил страны Персидского залива закрыть американские базы на их территории, заявил в эфире CNN замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Чиновник пояснил, что у Тегерана нет возможности добраться до США, поэтому приходится атаковать любые базы под юрисдикцией Вашингтона.

«Либо закройте американские базы, от которых постоянно исходит угроза для Ирана и которые постоянно используются для действий против него, либо у нас не останется иного выбора, кроме как дать отпор», — обратился Хатибзаде к странам залива.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.