Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Штурм посольства, стрельба и жертвы: Ближний Восток охватили протесты

Dawn: число погибших при столкновениях у консульства США в Пакистане достигло 10

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи мир накрыла волна антиамериканских и антиизраильских протестов. В пакистанском Карачи у консульства США произошли столкновения с полицией — есть погибшие и раненые. Акции вспыхнули в Багдаде, где митингующие пытаются прорваться к посольству США, и Тегеране, где звучат лозунги против Вашингтона и Тель-Авива. Как развиваются события — в материале «Газеты.Ru».

Огонь в Пакистане

В пакистанском Карачи протесты у консульства США переросли в кровавые столкновения. По данным газеты Dawn, погибли уже минимум 10 человек, более 30 получили ранения.

Беспорядки вспыхнули после убийства иранского верховного лидера Али Хаменеи в результате атак США и Израиля. Участники акции в Карачи собрались у здания дипмиссии и попытались прорваться внутрь, забрасывая его камнями. В ответ полиция открыла огонь по толпе. По словам врачей, люди получили ранения в результате стрельбы, ударов полицейскими дубинками и давки во время беспорядков.

По данным пакистанского издания Express, силовики применяли слезоточивый газ для разгона толпы, в ответ демонстранты продолжали забрасывать их камнями. В районе Султанабад митингующие подожгли пост дорожной полиции и мотоцикл. Сейчас у американского консульства сохраняется большое скопление людей, при этом продолжаются переговоры между представителями полиции и протестующими.

Начались протесты и в других городах Пакистана. Так, в столице страны, Исламабаде, на демонстрации вышли тысячи местных жителей. Они собрались в центре города и двинулись к «красной зоне», где находятся правительственные здания. Кроме того, со стороны со стороны дипломатического анклава, где располагаются посольства иностранных государств, раздалось несколько выстрелов.

А в городе Скарду участники акции против действий США и Израиля в отношении Ирана подожгли здание представительства ООН, сообщило агентство Reuters.

В Ираке неспокойно

В центре иракского Багдада сторонники шиитских вооруженных группировок также вышли на акцию и попытались двинуться к посольству США в укрепленной «зеленой зоне». Силовики остановили колонну и начали разгон демонстрантов, сообщило Shafaq News.

Поводом для протеста также стали авиаудары по Ирану и сообщения о гибели Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. Информации о погибших или раненых сразу после столкновений не поступало.

На опубликованных изданием кадрах видно, как бойцы спецподразделений оттесняют людей от бетонных заграждений у входов в президентский комплекс. Когда протестующие попытались пройти по подвесному мосту к дипломатическому кварталу, где находится американское посольство, силовики применили слезоточивый газ.

Журналисты напомнили, что в конце 2019 года у посольства США в Багдаде уже происходили похожие события — незадолго до удара американского беспилотника, в результате которого в январе 2020 года погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тогда протестующие прорвались через часть периметра дипмиссии внутри «зеленой зоны», где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

Демонстрации в Иране

В самом Иране после сообщений о гибели Хаменеи на улицы тоже вышли тысячи людей. В Тегеране жители собираются на стихийные акции, чтобы почтить память погибшего лидера, многие держат в руках национальные флаги.

Подобные демонстрации проходят и в других городах страны. В Урмии участники митинга скандируют: «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!», а в Мешхеде собираются на территории мавзолея Имама Резы.

При этом представители иранской диаспоры за пределами страны выходят на акции в поддержку интервенции: такие митинги прошли США, Испании, Великобритании, Австралии и других государствах.

Митинги против войны в США

Крупные города США тоже охватила волна протестов против ударов по Ирану. На улицы выходят тысячи людей, выступающих против втягивания страны в новый вооруженный конфликт. Критика звучит и со стороны законодателей, которые напоминают, что Белый дом начал боевые действия без одобрения конгресса.

Акции проходят в разных штатах и отличаются по масштабу, однако их объединяет требование прекратить эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал корреспондент РЕН ТВ Николай Мастеров.

Самые массовые митинги состоялись в Чикаго и Нью-Йорке — на улицы вышли более 10 тысяч человек. Сопоставимое число протестующих собралось и в городах Калифорнии и Невады. Участники требуют немедленной остановки военной операции.

«Мне стыдно быть сейчас гражданином Соединенных Штатов. Мы так и не извлекли уроков из истории, и то, что происходит, — это мерзость», — призналась жительница Нью-Йорка Кэти Брин.

Многие протестующие проводят параллели с событиями 2003 года, когда президент Джордж Буш объявлял о якобы ограниченной операции в Ираке. В итоге военная кампания затянулась и, как считают критики, привела к тяжелым последствиям, включая рост численности радикальных группировок. Для части американцев те события остаются болезненным воспоминанием, и они опасаются повторения подобного сценария.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!