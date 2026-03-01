В Кувейте сбили сотни иранских беспилотников

Средства противовоздушной обороны Кувейта сбили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщило министерство обороны эмирата в соцсети X.

По его данным, обломки сбитых ракет и БПЛА «упали на объекты в различных районах страны, что повлекло за собой незначительный материальный ущерб».

При этом в министерстве энергетики страны заявили, что в нескольких районах Кувейта пропало электричество из-за падения обломков иранских БПЛА. «Фрагменты беспилотников повредили линии электропередач», — цитирует ведомство телеканал Asharq.

1 марта востоковед Александр Каргин рассказал, что Иран наносит удары не только по Израилю, но и другим странам Ближнего Востока для того, чтобы их руководство надавило на американского президента Дональда Трампа. По его словам, пока Исламская Республика достигает лишь обратного эффекта.

28 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили легкие травмы. При этом зданию пассажирского терминала был нанесен ограниченный материальный ущерб.

В тот же день Иран нанес удар по базе НАТО в Кувейте. По информации телеканала Al Hadath, ракеты перехватили, при этом их осколки упали неподалеку от авиабазы.

Ранее генсек ООН осудил удары Ирана по территории ОАЭ и Катара.