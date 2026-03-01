Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Кувейте сбили сотни иранских беспилотников

МО Кувейта: средства ПВО сбили 97 ракет и 283 БПЛА, запущенных Ираном
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Средства противовоздушной обороны Кувейта сбили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщило министерство обороны эмирата в соцсети X.

По его данным, обломки сбитых ракет и БПЛА «упали на объекты в различных районах страны, что повлекло за собой незначительный материальный ущерб».

При этом в министерстве энергетики страны заявили, что в нескольких районах Кувейта пропало электричество из-за падения обломков иранских БПЛА. «Фрагменты беспилотников повредили линии электропередач», — цитирует ведомство телеканал Asharq.

1 марта востоковед Александр Каргин рассказал, что Иран наносит удары не только по Израилю, но и другим странам Ближнего Востока для того, чтобы их руководство надавило на американского президента Дональда Трампа. По его словам, пока Исламская Республика достигает лишь обратного эффекта.

28 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили легкие травмы. При этом зданию пассажирского терминала был нанесен ограниченный материальный ущерб.

В тот же день Иран нанес удар по базе НАТО в Кувейте. По информации телеканала Al Hadath, ракеты перехватили, при этом их осколки упали неподалеку от авиабазы.

Ранее генсек ООН осудил удары Ирана по территории ОАЭ и Катара.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!