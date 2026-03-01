Начало матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» отложили на час

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесли на час из-за угроза атаки беспилотника.

Изначальное время старта было назначено на 16:30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по мск.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра пройдет без зрителей.

Ранее ветеран «Спартака» оценил предстоящий матч с «Сочи».