В Израиле сообщили о жертвах удара Ирана по городу Бейт-Шемеш

Haaretz: три человека погибли и 20 ранены при ударе Ирана по городу Бейт-Шемеш

Три человека погибли и 20 получили ранения в результате удара иранских сил по городу Бейт-Шемеш в Израиле. Об этом пишет издание Haaretz.

«В результате прямого попадания в здание в Бейт-Шемеше пострадали около 20 человек, в том числе девочка в тяжелом состоянии. Пожарные ведут поиски заблокированных под завалами людей», — говорится в публикации.

В центральной части города еще один мужчина получил ранения легкой и средней тяжести, уточняет СМИ. Три человека получили критические травмы, пишет Haaretz.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в результате удара по школе в Иране погибли 148 детей.