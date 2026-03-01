«Акт варварства»: почти 150 детей погибли при атаке на школу в Иране

Прокуратура Минаба: в результате удара по школе в Иране погибли 148 детей

Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран, 28 февраля 2026 года

Число погибших при атаке на начальную школу для девочек в иранском Минабе выросло до 148, еще 95 человек получили ранения. Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял о более чем 100 погибших детях после удара США и Израиля. По его словам, число жертв среди мирного населения продолжает увеличиваться. Что известно об ударе по школе и как на это отреагировал мир — в материале «Газеты.Ru».

Удар по школе

Число погибших учениц начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб (провинция Хормозган, юг Ирана) после атаки Израиля и США выросло до 148, еще 95 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 февраля заявил, что в результате удара по школе погибли более 100 детей. Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, он возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль.

«Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более 100 детей. Число ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти», — обратил внимание дипломат.

Иравани назвал случившееся не только актом агрессии, но и преступлением против человечности, а также поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за осуждение ударов по Ирану.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер. По данным иранской стороны, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе могли погибнуть около 160 человек, разбор завалов продолжается.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по начальной школе в городе Минаб на юге страны. Его обращение распространила пресс-служба.

«Этот акт варварства — еще одна темная страница в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле, которая никогда не будет стерта из исторической памяти нашего народа. Я решительно осуждаю этот бесчеловечный акт, выражаю соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему народу Ирана и считаю себя причастным к их глубокой скорби», — заявил президент.

США «проводят расследование»

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что Вашингтон начал проверку обстоятельств ракетного удара по школе в Иране. Его комментарий в соцсети X опубликовала журналистка CNN Наташа Бертранд.

«Нам известно о сообщениях о причинении вреда гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций. Мы серьезно относимся к этим сообщениям и проводим их расследование», — отметил Хокинс.

Он также подчеркнул, что защита мирных жителей остается для США приоритетом и американская сторона намерена продолжать принимать все возможные меры предосторожности для снижения риска «непреднамеренного» ущерба.

На Западе «не заметили»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о трагедии в Минабе, заявила, что западные страны и СМИ игнорируют информацию о жертвах среди детей.

«На сегодняшний момент они (западные СМИ. — «Газета.Ru») не заметили. [Сообщений] об убитых детях, о по-настоящему, не придуманно, не мифологизированно, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет, они это не заметили», — подчеркнула она.

По ее словам, западные медиа практически не уделяют внимания этим данным и такая позиция является «намеренной тактикой».

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило шок в связи с гибелью десятков детей и осудило неизбирательное применение силы.

«Задаемся вопросом: как смерть ни в чем не повинных девочек, мечтавших о будущем, может приблизить урегулирование любого, даже самого сложного политического вопроса?» — отметили в ведомстве.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что следят за ситуацией вокруг атаки на школу в округе Минаб провинции Хормозган.

«Нам известно об этих сообщениях, и мы следим за развитием событий с обеспокоенностью. На данном этапе у нас нет дополнительной информации», — заявил официальный представитель ООН Джереми Лоуренс.