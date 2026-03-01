Размер шрифта
В Абу-Даби произошли взрывы

РИА Новости: в районе аэропорта Абу-Даби слышны взрывы
Ayman Haykal/Shutterstock/FOTODOM

В окрестностях аэропорта Абу-Даби (ОАЭ) раздаются взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные жители, проживающие в непосредственной близости от аэропорта, в целях безопасности укрываются на нижних этажах своих домов.

«Жители домов в районе аэропорта спускаются на самые нижние этажи и парковку, чтобы переждать», — говорится в сообщении.

28 февраля утром США и Израиль развернули совместную военную операцию против Ирана. Президент США в своем обращении к народу объяснил американо-израильские атаки на Иран «истощением терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране под ударом оказались различные города, включая столицу. Один из ударов был нанесен по резиденции верховного лидера Али Хаменеи, который не выжил в результате атаки. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов в Дубай и Абу-Даби 1 марта.

 
