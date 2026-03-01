Размер шрифта
Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота»

Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с «российским теневым флотом»

Бельгия при поддержке французских военных провела операцию по перехвату танкера, который якобы связан с «российским теневым флотом». Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в соцсети X.

«В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского министерства обороны захватили нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту», — написал министр.

По его словам, судно было перехвачено в рамках операции «Синий нарушитель» и доставлено в порт Зебрюгге, где оно будет находиться под арестом.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что категорию так называемого «теневого флота» в Евросоюзе выдумали для поддержания санкционной политики. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, «теневой флот» придумал Запад, чтобы бороться за уходящее доминирование.

Как предупреждал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться.

Ранее в Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России.

 
