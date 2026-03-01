Два эмирата взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут выехать из ОАЭ

АТОР: Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по расселению туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) и правительство Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут выехать из ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что отелям Абу-Даби предписано выставлять счета в DCT Abu Dhabi. Решение направлено на поддержку туристов в текущей ситуации.

В настоящий момент туристические власти Рас-эль-Хаймы предусмотрели бесплатное продление размещения гостей до трех ночей.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в Дубае и Шардже туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туркомпании сами занимаются продлением размещения, а также поиском альтернативных вариантов для туристов.

До этого в АТОР заявили, что в Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.