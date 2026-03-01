Россиянам объяснили, как вернуться из Ирана на родину

Посольство РФ в Ереване: россияне могут вернуться из Ирана через Армению

Граждане РФ могут вернуться из Ирана через Армению на фоне эскалации на Ближнем Востоке, написало в Telegram-канале посольство России в Ереване.

Там отметили, что на границе республик круглосуточно работает пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак». Для его прохода гражданам РФ понадобятся действительный заграничный или внутренний паспорт.

«После пересечения границы рекомендуем проследовать далее в направлении Еревана или Гюмри, имеющих прямое воздушное сообщение с российскими городами», — добавили в посольстве.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. туристов из РФ. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом, воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае работает система противовоздушной обороны, накануне в городе прозвучали десятки взрывов, а обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

