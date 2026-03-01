Размер шрифта
В Госдуме заявили о выгоде конфликта на Ближнем Востоке для России

Депутат Журавлев: России выгодно, что конфликт с Ираном отвлекает США от Украины

России выгоден конфликт на Ближнем Востоке, поскольку он отвлекает США от спецоперации на Украине, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Иран — наш стратегический союзник, и мы, конечно, резко негативно относимся к агрессии США и Израиля против него. Но всегда есть обратная сторона медали. Нам выгодны любые конфликты, которые отвлекают Соединенные Штаты от Украины. Все это время, пока они заняты на Ближнем Востоке — а там, похоже, придется разгребать последствия еще довольно долго, — наша армия неторопливо, но уверенно продвигается на поле боя, освобождая все больше населенных пунктов и территорий. А, как известно, оттуда, куда ступила нога нашего доблестного воина, Россия уже не уйдет. Это значительно улучшает наши переговорные позиции, потому что показывает силу государства на земле, во фронтовых условиях. А это всегда было подспорьем для российской дипломатии», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Хаменеи.

 
