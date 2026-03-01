В Госдуме заявили о выгоде конфликта на Ближнем Востоке для России

России выгоден конфликт на Ближнем Востоке, поскольку он отвлекает США от спецоперации на Украине, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Иран — наш стратегический союзник, и мы, конечно, резко негативно относимся к агрессии США и Израиля против него. Но всегда есть обратная сторона медали. Нам выгодны любые конфликты, которые отвлекают Соединенные Штаты от Украины. Все это время, пока они заняты на Ближнем Востоке — а там, похоже, придется разгребать последствия еще довольно долго, — наша армия неторопливо, но уверенно продвигается на поле боя, освобождая все больше населенных пунктов и территорий. А, как известно, оттуда, куда ступила нога нашего доблестного воина, Россия уже не уйдет. Это значительно улучшает наши переговорные позиции, потому что показывает силу государства на земле, во фронтовых условиях. А это всегда было подспорьем для российской дипломатии», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Хаменеи.