Стала известна судьба трех туристов из Уфы, пропавших в Пермском крае

В Пермском крае нашли трех из пяти пропавших туристов, двое не выжили

Три человека найдены на плато Кваркуш в Пермском крае. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Двое из них не выжили, а третий пострадал, какие именно он получил травмы, не уточняется.

Судьба остальных туристов остается неизвестной, но поиски продолжаются, в них задействованы спасатели, волонтеры и правоохранители. Операция осложнена удаленностью района, рыхлым снегом и устойчивыми морозами.

Об исчезновении туристической группы из пяти человек стало известно 27 февраля. Они совершали 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш и должны были вернуться 24 февраля, но на связь так и не вышли. Как писал Telegram-канал Mash, поход туристов не был зарегистрирован в МЧС. Источник телеканала RT в правоохранительных органах также выдвинул версию поломки техники. При этом он указал, что разбиться члены группы не могли, поскольку рельеф на плато не сильно крутой.

