Алла Пугачева «разрешила» весну

Певица Алла Пугачева вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поздравила с первым днем весны.

Пугачева сняла ролик в белом наряде среди цветов.

«Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Чтобы все у нас было хорошо. Мы поможем ей традиционными, искренними словами: «Весну разрешаем!» — поделилась артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым. В тексте композиции «Давай просто жить» артистка рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.

Ранее Пугачева продлила право на товарный знак для работы в РФ.