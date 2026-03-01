Генконсульство РФ заявило о невозможности вывоза россиян из ОАЭ

Выполнение регулярных и «вывозных» рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) невозможно из-за режима закрытого неба, сообщило в Telegram-канале генконсульство РФ в Дубае.

В диппредставительстве попросили россиян рассматривать вариант выезда из страны по суше только в крайнем случае.

«Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно», — говорится в посте.

В генконсульстве призвали граждан РФ иметь с собой документы, деньги, средства связи, запас воды и еды на несколько дней и лекарства. Россиян попросили сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. туристов из РФ. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом, воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае работает система противовоздушной обороны, накануне в городе прозвучали десятки взрывов, а обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

