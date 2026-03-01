Размер шрифта
Волочкова пожаловалась на немецкие больницы

Балерина Волочкова заявила, что три дня просила яйца в немецкой больнице
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» пожаловалась на питание в немецкой больнице.

Волочкова заявила, что в немецкой больнице кормят только сосисками в тесте. Она три дня подряд просила дать ей листья салата и два яйца. Через четыре дня ей предоставили продукты, которые хотела поесть артистка. По словам балерины, все это время ей покупала еду переводчица.

«Я еще не поняла, почему у них яйца крашенные. А у них, оказывается, такая традиция в Европе. Что если яйца крашенные, то они сварены вкрутую. А это то, что мне было нужно. Я белочек ела и выживала», — поделилась танцовщица.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. По данным kp.ru, ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

Ранее Волочкова заявила об издевательствах над спортсменами России.

 
