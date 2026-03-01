Размер шрифта
Два гола до тысячи: Овечкин оформил дубль и приблизился к уникальному достижению

Овечкину осталось 18 шайб до рекорда Гретцки по числу голов с учетом плей-офф
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон» прервал серию из трех побед подряд, уступив на выезде «Монреалю» со счетом 2:6. Обе шайбы в составе «столичных» забросил Александр Овечкин. Благодаря этому он приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:2

В нынешнем сезоне канадская команда впервые взяла верх над «Кэпиталз». Первый шаг к победе был сделан уже на 30-й секунде, когда счет открыл Коул Кофилд. Вскоре гости сравняли счет — Овечкин подправил шайбу на пятаке после отскока от партнера. Но еще до первого перерыва «Канадиенс» вновь вышли вперед — Кофилд оформил дубль.

Во второй игровой трети хозяева укрепили преимущество, забив дважды. А в третьем периоде Ови попытался вернуть интригу, также удачно сыграв на пятаке. Но эта шайба оказалась для «Кэпс» последней, а «Монреаль» ответил на гол двумя и одержал уверенную победу.

«Было много катастрофических ошибок»

После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери проанализировал игру своей команды, признав серьезные ошибки.

«Некоторые моменты в нашей игре мне сегодня не понравились. Я думаю, что в атаке мы создали достаточно моментов. Но было слишком много катастрофических ошибок, которые помешали держать ситуацию под контролем», — приводит его слова пресс-служба НХЛ.

Овечкин, в свою очередь, объяснил, в какой момент все пошло не так.

«Мы неплохо начали второй период, но потом они забили и это нас сломало. Но я считаю, что мы боролись до конца», — заявил россиянин.

Несмотря на неудачу «Вашингтона», Александр прервал безголевую серию, насчитывавшую семь матчей.

При этом двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов еще до игры с «Монреалем» объяснил, что переживать за Ови не стоит, и назвал безголевые серии «регулярной историей в хоккее».

«Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким. Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей-офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии. Возраст не помеха, он всем все доказал в прошлом сезоне», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Достижения Овечкина

Великая Восьмерка продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки — легендарный канадец забросил 1016 шайб за карьеру в НХЛ с учетом игр плей-офф. На счету Ови сейчас 998 голов. Таким образом, он не только сократил отставание от Гретцки до 18 голов, но и приблизился к своей 1000-й шайбе. Что касается голов в регулярных чемпионатах, российский форвард отличился 921 раз.

Александр был признан третьей звездой матча с «Монреалем». Он в 20-й раз за карьеру отличился на льду «Белл-центра» и стал 10-м игроком в истории лиги, сумевшим добраться до этой отметки на семи различных аренах. Примечательно при этом, что уже восемь лет, начиная с сезона-2018/19, Овечкин стабильно набирает очки в матчах на этом стадионе.

Два гола в ворота «Канадиенс» позволили россиянину выйти на первое место в списке лучших снайперов и бомбардиров команды. На его счету 24 гола и 26 результативных передач, по обоим показателям он обошел Тома Уилсона, у него 49 (23+26) очков.

Кроме того, в матче с «Монреалем» Ови установил любопытное достижение: он обновил собственный рекорд по количеству шайб, которые когда-либо сравнивали счет в играх. У него стало 153 таких гола.

 
