Зеленскому предрекли «конец» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Ким Дотком: из-за нападения США на Иран Украина оказалась в незавидном положении
В связи с тем, что президент США Дональд Трамп сосредоточился на ближневосточном регионе, Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в «тяжелой» ситуации. Об этом в соцсети X заявил основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также под псевдонимом Ким Дотком.

«Трамп занят Ближним Востоком. От него больше не поступит денег или оружия. А Евросоюз дает лишь пустые обещания», — отметил Дотком.

Он также описал положение Киева фразой «Зеленскому конец».

В начале февраля Дотком говорил, что украинцы могут в ближайшем времени восстать против президента страны и западных государств. Он отметил, что Запад «сбросил на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов».

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале 2026 года, 61% граждан выразили доверие Владимиру Зеленскому, в то время как 33% респондентов заявили о недоверии действующему президенту.

Ранее Зеленский счел справедливой операцию против Ирана.

 
