Военкор Коц сообщил об уничтожении РСЗО «Вампир», которая била по Белгороду

Российская армия уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Вампир» чешского производства, использовавшуюся для обстрелов приграничных территорий. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его данным, операция по уничтожению установки была успешно проведена военнослужащими группировки войск «Север».

В сообщении говорится, что РСЗО «Вампир», совершавшая атаки на российское приграничье и объекты критической инфраструктуры, была оперативно перемещена с огневой позиции в тыловой район. Однако, несмотря на это, она была обнаружена и поражена дронами группировки войск «Север» на удалении 100 км, в окрестностях населенного пункта Береза.

27 февраля военный аналитик Алексей Леонков сообщил об уничтожении российскими войсками в районе Одессы плавающих транспортеров и бульдозеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Леонков подчеркнул, что данная техника имела ключевое значение для организации переправ через водные рубежи.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.