Появились кадры уничтожения РСЗО «Вампир», бившей по Белгороду

Военкор Коц сообщил об уничтожении РСЗО «Вампир», которая била по Белгороду
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Вампир» чешского производства, использовавшуюся для обстрелов приграничных территорий. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его данным, операция по уничтожению установки была успешно проведена военнослужащими группировки войск «Север».

В сообщении говорится, что РСЗО «Вампир», совершавшая атаки на российское приграничье и объекты критической инфраструктуры, была оперативно перемещена с огневой позиции в тыловой район. Однако, несмотря на это, она была обнаружена и поражена дронами группировки войск «Север» на удалении 100 км, в окрестностях населенного пункта Береза.

27 февраля военный аналитик Алексей Леонков сообщил об уничтожении российскими войсками в районе Одессы плавающих транспортеров и бульдозеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Леонков подчеркнул, что данная техника имела ключевое значение для организации переправ через водные рубежи.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.

 
