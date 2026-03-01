Фон дер Ляйен увидела в убийстве Хаменеи «надежду» для иранцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи у иранского народа «появилась надежда».

«Мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало им, и чтобы они сами могли его формировать. В то же время, данный момент несет в себе реальный риск нестабильности, которая может ввергнуть регион в спираль насилия», — написала она.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что смерть Хаменеи — переломный момент в истории Ирана, открывающий путь к «другому Ирану».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее страна Евросоюза осудила удары по Ирану.