В Иране объявили джихад против США и Израиля

Аятолла Ширази объявил джихад США и Израилю
Kaveh Kazemi/Contributor/Getty Images

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад (священную войну) против США и Израиля. Его заявление распространило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Ширази заявил, что народ Ирана и исламского мира является мстителем за кровь верховного лидера Али Хаменеи. По его словам, месть является религиозным долгом всех мусульман мира, чтобы, как он выразился, зло этих преступников было искоренено.

Аятолла также возложил ответственность за ликвидацию Хаменеи на США и Израиль, назвав Вашингтон и Иерусалим главными виновниками произошедшего. Кроме того, он охарактеризовал эти государства как зловредные и высокомерные режимы из-за их совместной военной операции в Иране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране подняли красный «флаг мести» над мечетью в память о Хаменеи.

 
