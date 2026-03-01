Аятолла мертв: кто возглавит Иран вместо Хаменеи?

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи страна вступила в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара — среди возможных претендентов называют нескольких влиятельных клириков и сына Хаменеи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переходный период

1 марта в Иране сформируют специальный руководящий совет, который возьмет на себя функции верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани.

Состав совета он не раскрыл. При этом иранское агентство IRNA уточнило, что власть временно перейдет к президенту Масуду Пезешкиану, главе судебной власти и одному из членов Совета стражей конституции.

Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Эти сведения подтвердило и иранское агентство Tasnim. Советник Хаменеи Мохаммад Мохбер заявил, что подобный порядок передачи власти предусмотрен статьей 111 конституции Ирана.

Как долго продлится переходный этап и какими именно полномочиями будут обладать указанные должностные лица, на данный момент не уточняется.

Что дальше

Как обратил внимание телеканал CNN, официально объявленного преемника у Али Хаменеи не было. В соответствии с конституцией, нового рахбара (Высший руководитель Ирана. — «Газета.Ru») должна определить Ассамблея экспертов — выборный орган, состоящий из 88 высокопоставленных клириков.

С момента создания Исламской Республики в 1979 году этот механизм применялся лишь однажды — после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни более 30 лет назад, когда избрали самого Хаменеи. Члены Ассамблеи должны собраться для обсуждения кандидатур в ближайшее время.

При этом неясно, насколько безопасным будет проведение такого собрания на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о продолжении совместных американо-израильских ударов.

Согласно основному закону, новый верховный лидер должен быть мужчиной, клириком, обладать политической компетентностью, моральным авторитетом и преданностью Исламской Республике . При этом Ассамблея может трактовать критерии таким образом, чтобы исключить из числа кандидатов реформаторски настроенных священнослужителей, выступающих за расширение социальных свобод и диалог с внешним миром.

Кто в числе претендентов

По оценкам экспертов, среди возможных претендентов рассматриваются несколько фигур. Первый — 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба. Его считают «влиятельным закулисным игроком», он также имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — самой мощной военной структурой Ирана — и с добровольческими формированиями «Басидж».

Али Хаменеи Моджтаба Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Однако передача власти от отца к сыну в шиитской клерикальной среде воспринимается неоднозначно, особенно в стране, возникшей после свержения монархии. Кроме того, Моджтаба не высокопоставленный клирик и не занимает официальных постов в системе власти. В 2019 году США ввели против него санкции.

Другим потенциальным кандидатом на пост верховного лидера называют 67-летнего Алирезу Арафи — священнослужителя, считающегося доверенным лицом Али Хаменеи. Он менее известен, однако имеет опыт работы в государственных структурах и сейчас занимает пост заместителя председателя Ассамблеи. Ранее Арафи входил в Совет стражей конституции, проверяющий кандидатов на выборах и оценивающий законы, принимаемые парламентом. Кроме того, он возглавляет систему религиозных учебных заведений Ирана.

В числе других претендентов эксперты упоминают Мохаммада Мехди Мирбагери — клирика и члена Ассамблеи экспертов, которого относят к наиболее консервативному крылу духовенства. Также возможным кандидатом, по их словам, остается Хасан Хомейни — внук основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

Кроме того, в перечне фигурирует Хашем Бушехри — высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с институтами преемственности, прежде всего с Ассамблеей экспертов, где он занимает должность первого заместителя председателя. Опрошенные аналитики также отмечают, что Бушехри был одним из доверенных лиц Хаменеи.

Хашем Бушехри iranintl.com

У США уже есть «идея»

У Вашингтона уже есть представление о том, кто может возглавить Иран после смены власти, заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

«Да. У нас есть очень хорошая идея», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о будущем руководстве Ирана. Он подчеркнул, что в стране есть «есть несколько хороших кандидатов» на пост главы государства.

Сами атаки на Иран он также оценил как «очень хорошие», подчеркнув, что в результате были «нейтрализованы» многие представители иранского руководства.

28 февраля Израиль заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану, а следом Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Исламской Республики. Он назвал применение силы стало вынужденной мерой для защиты национальной безопасности, поскольку действия Тегерана якобы представляли прямую опасность для Соединенных Штатов. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также атаковал Израиль ракетами и дронами.