Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье девочка, похищенная отцом, вернулась к матери спустя два года

В Одинцово мужчина сменил имя и два года прятал от жены похищенную дочь
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье отец похитил ребенка у матери и скрывал у себя в течение двух лет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Около двух лет назад супруги поссорились, после чего мужчина забрал трехлетнюю дочь и исчез.

Женщина пыталась договориться с мужем, но безуспешно. Несмотря на то, что суд определил место жительства девочки с матерью и обязал отца передать ребенка, тот не давал жене общаться с дочерью.

Все это время девочка не посещала детский сад и не стояла на учете в поликлинике. Объявленному в розыск мужчине пришлось сменить фамилию, а скрываться от приставов ему помогала мать.

В конце концов ребенка нашли в квартире в Одинцово и передали маме в присутствии органов опеки и психолога.

Ранее отец бросил ребенка в воду во время ссоры с женой на мосту.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!