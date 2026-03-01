В Подмосковье девочка, похищенная отцом, вернулась к матери спустя два года

В Одинцово мужчина сменил имя и два года прятал от жены похищенную дочь

В Подмосковье отец похитил ребенка у матери и скрывал у себя в течение двух лет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Около двух лет назад супруги поссорились, после чего мужчина забрал трехлетнюю дочь и исчез.

Женщина пыталась договориться с мужем, но безуспешно. Несмотря на то, что суд определил место жительства девочки с матерью и обязал отца передать ребенка, тот не давал жене общаться с дочерью.

Все это время девочка не посещала детский сад и не стояла на учете в поликлинике. Объявленному в розыск мужчине пришлось сменить фамилию, а скрываться от приставов ему помогала мать.

В конце концов ребенка нашли в квартире в Одинцово и передали маме в присутствии органов опеки и психолога.

Ранее отец бросил ребенка в воду во время ссоры с женой на мосту.