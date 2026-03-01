Слезы, смех и «смерть Америке»: как иранцы отреагировали на гибель Хаменеи

Утром 1 марта в Иране начались массовые протесты из-за гибели аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. По данным иранских агентств, центральная площадь Тегерана наполнилась людьми — участники митинга принесли с собой иранские флаги, фотографии Хаменеи и плакаты «кровавого» премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Люди скандировали лозунги «смерть Америке» и «смерть Израилю», а также требовали ударов возмездия. Митинги проходят также в Тебризе, Исфахане, Урмии, Захедане и других городах страны.

При этом в ночь на четверг ситуация была другой. Как пишет The New York Times, толпы иранцев в Тегеране и других городах Исламской Республики вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть верховного лидера. Небо озаряли фейерверки, а на улицах зазвучала громкая персидская музыка.

«Мы выбежали на улицу, кричали во весь голос, смеялись и танцевали с соседями», — рассказала газете жительница Тегерана Сара.

В Ширазе люди устроили танцевальную вечеринку. В Галледаре празднующие гибель Хаменеи снесли памятник с силуэтом мужчины, предположительно, лидера страны. NYT со ссылкой на соцсети пишет, что ночью сторонников аятоллы на улицах практически не было.

Праздновали и представители иранской диаспоры в других странах: акции в поддержку интервенции прошли в самих США, Испании, Великобритании, Австралии и других странах.

Как иранцы празднуют и протестуют — в галерее «Газеты.Ru».