ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти, несмотря на проблемы с поставками

ОПЕК+ договорилась нарастить добычу нефти в апреле на 206 тыс. баррелей в сутки
Eli Hartman/Reuters

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нефти от ключевых добытчиков нефти в регионе.

В организации отметили отметили, что данное решение принято на фоне стабильных глобальных экономических перспектив, а также здоровых рыночных показателей, которые отражаются в низких запасах нефти.

До этого Корпус стражей исламской революции сообщал о закрытии Ормузского пролива. Позднее уточнялось, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем — странами, ударившими по Ирану.

После этого стало известно, что танкер под флагом Палау был атакован у берегов Омана в Ормузском проливе. Четверо моряков получили ранения.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

Ранее были названы последствия перекрытия Ормузского пролива для России.

 
