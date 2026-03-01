Размер шрифта
Shaman ответил на обвинения в «осквернении» Байкала: «Красота в глазах смотрящего»

Певец Shaman раскритиковал людей, обвинивших его в осквернении Байкала
Анна Ким/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) в шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» возмутился обвинениям в осквернении Байкала. Его слова передает kp.ru.

«Красота в глазах смотрящего. Может быть, те люди, кто видит в этом что-то плохое, может, они насмотрелись каких-то других — неправильных видео», — заявил артист.

Дронов подчеркнул, что, облизав лед озера, не нарушил ни одного из законов России. Он объяснил свой поступок восхищением от величия Байкала. Музыкант подчеркнул, что он — человек, а не робот.

«Некоторые пишут: «Это осквернение». Вот есть наша великая русская святая земля, и по логике этих же людей получается, если они ходят по этой земле в обуви — они тоже оскверняют нашу великую русскую землю? Или это другое совсем?» — отметил певец.

19 февраля певец Shaman опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

Ранее Бузова отменила поездку в Катар после атак Ирана.

 
