В Бахрейне под удар попал отель Crowne Plaza

Отель Crowne Plaza в Манаме получил повреждения в результате атаки. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Бахрейна, сообщает ТАСС.

«Отель Crowne Plaza в Манаме стал целью [атаки], что привело к материальному ущербу», — сообщил МИД.

Обошлось без жертв, уточнили в ведомстве.

1 марта военный блогер Борис Рожин показал видео удара иранского дрона-камикадзе «Шахед» по базе Пятого флота США, расположенной в Бахрейне. Эксперт предположил, что этим ударом был уничтожен передовой американский радар FP-132.

До этого востоковед Александр Каргин рассказал, что Иран наносит удары не только по Израилю, но и другим странам Ближнего Востока для того, чтобы их руководство надавило на американского президента Дональда Трампа. По его словам, пока Исламская Республика достигает лишь обратного эффекта.

Ранее момент прилета иранского БПЛА по высотке в Бахрейне попал на видео.