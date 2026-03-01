Стала известна судьба матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком»

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» пройдет по изначальному расписанию. Об этом сообщила РПЛ в официальном Telegram-канале.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра пройдет без зрителей.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять баллов.

Ранее ветеран «Спартака» оценил предстоящий матч с «Сочи».