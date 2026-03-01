Размер шрифта
В Сочи и Краснодаре задержаны десятки рейсов из-за из-за угрозы атаки БПЛА

Павел Бедняков/РИА Новости

В аэропортах Сочи и Краснодара задержано 60 рейсов из-за угрозы атаки дронов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что в Сочи отложен вылет 16 самолетов и прилет такого же количества. Среди них рейсы в Москву, Саратов, Новосибирск и Шарм-эш-Шейх. В Краснодаре задерживается отправка 20 лайнеров, в том числе в столицу, Екатеринбург, Тбилиси и Стамбул. Кроме того, отложен прилет девяти рейсов.

В посте отмечается, что в ряде кубанских городов действует режим беспилотной опасности. В Сочи слышны сирены и работает система противовоздушной обороны (ПВО). А в Новороссийске матч «Черноморца» и «Торпедо» в рамках футбольной Первой лиги пройдет без зрителей. На этом фоне Росавиация с 13:41 из соображений безопасности ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи.

Как заявило Минобороны РФ, с 08:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили и перехватили 43 беспилотника ВСУ над территорией России. Над Крымом уничтожили 17 БПЛА. Над акваторией Азовского моря — восемь. По пять беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря и в Курской области. Четыре дрона сбили в Белгородской области, три — в Краснодарском крае и еще один — в Брянской области.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
