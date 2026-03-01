Размер шрифта
Армия

Два иностранных танкера получили повреждения из-за ракетного удара у берегов Омана

Танкеры Маршалловых островов и Палау получили повреждения из-за удара Ирана

Второй иностранный нефтяной танкер у берегов Омана получил повреждения от ударов Ирана. Это судно Маршалловых островов MKD Vyom, сообщает Reuters.

Чуть ранее в этом регионе под ракетный удар попало судно Skylight, идущее под флагом государства Палау. Судно загорелось и стало тонуть, ранения получили четыре члена экипажа. Команда корабля, состоящая из граждан Индии и Ирана, была экстренно эвакуирована, пострадавшим оказывают помощь.

Накануне в Корпусе стражей исламской революции объявили, что Ормузский пролив вновь открыт для торговли, хотя днем ранее сообщалось о его закрытии.

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном, через него проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Удары Ирана произошли после атаки беспилотников по коммерческому порту Дукм в одной из стран Персидского залива, сообщало информагентство Омана. Дукм ранее использовали ВМС США для доставки грузов на американский авианосец USS Abraham Lincoln, который курсирует в Аравийском море.

Ранее эксперт рассказал, чем важен Ормузский пролив для мировой и российской экономики.

 
