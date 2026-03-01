Над Россией сбили почти 30 беспилотников. Военная операция, день 1467-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Восемь дронов сбили на Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской, по два — над Тульской и Орловской области, один — над Ростовской.