«Не может не потрясать»: Духовное собрание мусульман России — об атаке США и Израиля на Иран

В Духовном собрании мусульман России воспринимают события на Ближнем Востоке с «болью в сердце» и осуждают агрессию против Ирана. Об этом говорится в заявлении Президиума ДСМР, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

«С глубокой болью в сердце и скорбью от лица мусульман России в душе, мы воспринимаем известия о трагических событиях, происходящих на земле Ирана и соседних странах. В эти благословенные дни священного месяца Рамадан, когда мусульманская община пребывает в посте, молитве, покаянии, милосердии и стремлении к довольству Всевышнего, особенно горько видеть, как проливается кровь, гибнут невинные люди, страдают женщины, дети и старики, разрушается мирная жизнь, сеются страх, вражда и смута. Воистину, Рамадан — это время милости, прощения и мира, а не время насилия, агрессии и убийства. От имени Духовного собрания мусульман России выражаем решительное осуждение нападения на суверенное государство Исламскую Республики Иран, убийства его руководителей, гибели мирных жителей и ударов по гражданским объектам, в том числе по местам, где должны царить безопасность, знание и защита детей. Особую боль вызывают сообщения о гибели детей, женщин и других мирных людей, чья жизнь была оборвана несправедливо и бесчеловечно жестоко. Это не может не потрясать сердце каждого верующего, ибо всевышний сделал человеческую жизнь великой святыней, а убийство невинного — одним из тягчайших преступлений», — говорится в заявлении.

В Президиуме уточнили, что не поддерживают и атаки Тегерана на другие страны региона, а также призвали их руководителей не позволять разжечь конфликт между мусульманскими государствами.

«Мы убеждены, что агрессия против суверенного государства, убийство людей, разрушение гражданской жизни и попрание международного права не могут иметь оправдания, также и неприемлем нацеливание оружия со стороны Тегерана в соседние страны арабского мира. Подобные действия неизбежно ведут к еще большей эскалации, умножению страданий и расширению вражды. Молим всевышнего о том, чтобы лидеры стран единобожия проявили мудрость, сабр (терпение. — прим. Газеты.Ru) и братскую ответственность, сохранили взаимопонимание и не позволили разжечь новую смуту между народами исламского мира, несмотря на изощренные козни, провокации и стремление третьих сил столкнуть мусульман друг с другом. Россия же последовательно стремилась и продолжает стремиться поддерживать суннитско-шиитского диалога, межмусульманское согласие и единство уммы перед лицом испытаний, разделений и внешних угроз», — добавили там.

В ДСМР выразили соболезнования семьям погибших и народу Ирана.

«Молим Аллаха, чтобы он сохранил народ Ирана от новых бедствий, отвел угрозу большой войны, защитил мирных людей и даровал безопасность всему региону. В эти священные дни Рамадана обращаемся ко всем мусульманам, ко всем людям веры и доброй совести — вознести искренние молитвы о мире, о защите невинных, о прекращении кровопролития и о торжестве справедливости. Да сохранит Всевышний Аллах человечество от смуты и новых трагедий, да дарует он свою помощь угнетенным, свою милость погибшим и свой мир тем, чьи сердца охвачены болью», — заключили там.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

