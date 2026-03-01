В АТОР рассказали о ситуации с расселением россиян на Ближнем Востоке

Российские туроператоры расселили большинство туристов, которые остались на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«По данным участников рынка, подавляющее большинство клиентов российских туроператоров размещены в отелях и обеспечены питанием», — говорится в публикации.

В АТОР отметили, что в ряде случаев проживание оплачивают туроператоры или авиакомпании, ряд отелей продлевают размещение бесплатно.

До этого в ассоциации рассказали, что департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) и правительство Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут выехать из ОАЭ.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.