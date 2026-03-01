Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выяснили, как предрак поджелудочной обманывает иммунную систему

GER: предраковые клетки поджелудочной создают «убежище» от иммунной системы
Scientific Animations

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что рак поджелудочной железы может скрываться от иммунной системы задолго до появления инвазивной опухоли. Результаты опубликованы в Gastroenterology (GER).

Исследователи изучили образцы тканей, объединив секвенирование РНК отдельных клеток с пространственной транскриптомикой — методом, который позволяет увидеть, какие гены активны в каждой клетке и где именно она расположена в ткани. Это дало возможность составить подробную «карту» предраковых изменений.

Оказалось, что измененные клетки не разбросаны случайно. Они собираются в небольшие группы — своего рода микрозоны — внутри ткани поджелудочной железы. В этих зонах клетки со схожими свойствами находятся рядом и активно взаимодействуют с клетками иммунной системы.

Особенно часто рядом с предраковыми очагами обнаруживались нейтрофилы и макрофаги — это типы иммунных клеток, которые в норме защищают организм от инфекций и уничтожают поврежденные клетки. Однако в данном случае они были связаны с подавлением иммунного ответа — состоянием, при котором защитная система хуже распознает и атакует потенциально опасные клетки.

Анализ показал, что в таких микрозонах активируются гены, способные ослаблять иммунную реакцию. Это означает, что будущая опухоль может создавать для себя «защитную среду» за годы до того, как станет заметной и начнет быстро расти.

Похожие особенности ученые обнаружили и в тканях человека, что подтверждает значимость результатов. По мнению авторов, понимание этих ранних процессов может помочь выявлять участки повышенного риска и разрабатывать способы вмешательства до развития агрессивной формы рака.

Ранее ученые выяснили, что холестерин помогает запускать иммунный ответ против рака.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!