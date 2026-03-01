Коростелев остановился в шаге от медалей на Кубке мира

Лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал на четвертом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило 4,0 секунды. На втором и третьем местах оказались норвежцы — Харальд Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

28 февраля Коростелев не сумел пройти квалификацию в спринтерской гонке. В четвертьфинал проходит 30 лыжников с лучшим временем, а Коростелев оказался на 50-й строчке. Его отставание от лидера Клебо составило 10,88 секунды.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Коростелев опубликовал пост после невыхода в четвертьфинал спринта на КМ.