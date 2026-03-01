«На Украине должны схватиться за голову»: как США и Израиль сумели убить Хаменеи?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля, также убиты представители высшего военного и политического руководства страны. Как это стало возможным и какой урок из произошедшего стоит извлечь Украине — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ликвидация высшего военно-политического руководства противника — излюбленный прием Вооруженных сил США и Армии обороны Израиля в практически любых боевых действиях.

К примеру, во время 12-дневной войны летом 2025 года было убито свыше 30 представителей высшего руководящего состава Ирана и от 11 до 14 специалистов в области ядерных исследований.

В частности, тогда были ликвидированы командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, а всего через несколько дней и его преемник Али Шадмани.

Помимо этого, были убиты более 30 старших командиров, многие из которых стали жертвами точечных ударов в первый же день войны. Это в значительной степени парализовало руководство войсками Ирана. По некоторым данным, в ходе этого конфликта получил легкие ранения и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Особое внимание вопросам ликвидации руководящего состава своих противников традиционно уделяют и в Израиле. К примеру, 1 августа 2025 года Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. А в предыдущие годы спецслужбы Израиля отправили на тот свет десяток представителей руководящего состава ХАМАС.

Систематически ликвидирует Израиль и руководителей «Хезболлы». В частности, 27 сентября 2024 года в результате авиаудара был убит генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

«Не смогли скрыться от разведки»

Казалось бы, в Тегеране на фоне подобных событий должны быть сделаны соответствующие выводы, а руководству Ирана следовало принять все возможные и даже невозможные меры по усилению охраны и безопасности высшего командного и политического состава республики.

Однако не прошло и первых суток очередного конфликта между США, Израилем и Ираном, а уже ликвидирован иранский верховный лидер Али Хаменеи. Погиб он еще рано утром 28 февраля, то есть в первые минуты конфликта . Вместе с ним были убиты и несколько его близких родственников.

В результате авиаударов США и Израиля в первые сутки войны также погибли министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави — уже третий руководитель иранского «мозга армии» всего за неполный год. Та же участь постигла командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани.

Надо полагать, представители высшего руководства Ирана скрывали свое действительное местонахождение, располагались в заглубленных укрытиях высшего класса защиты и не вели никаких переговоров по техническим средствам связи, чтобы не вскрыть своей дислокации. Наконец, о том, где они действительно находятся, в Иране знал крайне ограниченный круг лиц. И тем не менее руководители и генералы Исламской Республики так и не смогли скрыться от американской и израильской разведки.

Поскольку представители высшего руководства Ирана находились в укрытиях, есть все основания полагать, что по ним были применены особо мощные и высокоточные противобункерные авиационные средства поражения, способные пробить десятки метров грунта и несколько метров железобетона. При этом вместе с ними погибло значительное количество высокопоставленных чиновников и технического персонала, поскольку руководители подобного ранга не работают в одиночестве. На тот свет отправились и секретариаты иранских руководителей, и советники, и генералы (офицеры) для особых поручений.

В результате управление государством и Вооруженными силами Ирана, без всякого преувеличения, на какое-то время парализовано. Заместители убитых политиков и военачальников еще только входят в курс дела. Причем далеко не факт, что и сменщики убитых руководителей не будут отслежены разведками США и Израиля и в последующем ликвидированы.

К слову говоря, на этом фоне военно-политическое руководство Украины должно схватиться за голову . Ведь технические средства, необходимые для поражения пунктов высших звеньев управления армии и правительства противника, имеются и у Вооруженных сил России. И если этого не происходит на практике, то это всего лишь решение политического руководства России. А оно может быть и пересмотрено.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).