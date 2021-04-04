В Коми выявили новый очаг африканской чумы свиней

В одном из личных подворий в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района Коми выявили африканскую чуму среди свиней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Это уже второй очаг заболевания, который был выявлен в регионе в этом году. Ранее чуму обнаружили в феврале, также в личном хозяйстве под Сыктывкаром. В трех муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Ветеринарная служба купировала новый очаг африканской чумы, выявленный в Коми. В деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Специалисты взяли необходимые пробы, также начаты мероприятия, чтобы не допустить распространение болезни.

С 15 февраля в Сыктывкаре, Сыктывдинском и частично Корткеросском районах введен режим ЧС из-за выявленного в Коми очагом чумы, где в частном хозяйстве погибли 13 животных. Свиньи заразились из-за необработанных термически пищевых отходов из детского сада. Еще 840 свиней попали в определенную карантинную зону, из-за чего они были изъяты и ликвидированы.

Ранее африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в поселке Новый Надеждинского района Приморья.