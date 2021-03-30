В доме «мытищинского стрелка» начался пожар

Коттедж «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, расположенный в подмосковном поселке Новые Вешки, загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, предположительно, находится стрелявший», — сообщил источник.

30 марта Владимир Барданов в Мытищах забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина ведет огонь из дома на протяжении 10 часов.

Ранее, в ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время, силовики использовали гранатомет при штурме дома.