При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек

В американском штате Аляска произошло крушение вертолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

Власти отметили, что обломки вертолета были обнаружены в районе ледника Кник около в 22.00 в субботу, 27 марта (11.00 воскресенья по мск).

В результате инцидента погибли пять человек, а еще один получил ранения. Он был доставлен в клинику, медики оценивают его состояние «тяжелое, но стабильное».

При этом власти приняли решение об установлении запрета на полеты до понедельника, 29 марта.

Расследованием причин аварии занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее стало известно, что семь человек стали жертвами авиакатастрофы над Аляской.